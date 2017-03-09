Московская область, 9 марта, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня 8 марта объемы продаж цветов в Подмосковье возросли в среднем на 70−80%.

ru.torange.biz Цветы и деньги

Жители области потратили порядка 300 млн руб. на цветочную продукцию, сообщили в Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.

Как уточнили в Минпотребрынке МО, самыми популярными, как и ожидалось, стали традиционные виды цветов — розы, тюльпаны и мимозы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии праздника 8 марта в Подмосковье работало не менее 1000 торговых мест с цветами. Большинство розничных рынков и торговых центров предусмотрели дополнительные торговые места — специально под цветочную продукцию.