Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Станция петербургского метро «Новокрестовская», которая строится рядом с новым стадионом на Крестовском острове, будет востребована и после проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 марта заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в ответ на предположение, что дорогостоящая станция на намывных территориях будет пустовать после завершения турниров.

Gov.spb.ru Игорь Албин

Как известно, матчи двух международных турнирах под эгидой FIFA состоятся на стадионе на Крестовском острове, который на время их проведения получил имя «Санкт-Петербург Арена».

Игорь Албин напомнил, что станция метро «Новокрестовская» является транзитной, а не конечной, и нужна для обеспечения массовых мероприятий, которые будут проводить на Крестовском острове.

«Даже существующая инфраструктура не справлялась с потоком, который генерировал город в выходные дни. Конечно, станция будет помогать в решении вопроса транспортной доступности всех культурных, спортивных и массовых мероприятий, которые будут проходить на стадионе», — сказал Албин.

Он не стал комментировать перспективы новых уголовных дел по результатам проверок финансирования «Зенит-Арены», предложив переадресовать этот вопрос правоохранительным органам.

«Я не вижу больших нарушений в том, с чем мы столкнулись на «Зенит-Арене». Но каждый бюджетный рубль должен быть использован максимально эффективно и целевым образом», — подчеркнул чиновник.

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Напомним, строительство новой ветки метро, от Васильевского острова через Крестовский остров в Приморский район, стало одним из этапов подготовки Санкт-Петербурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

ОАО «Метрострой» должно построить перегон от «Приморской» до «Беговой» («Улица Савушкина») с промежуточной станцией «Новокрестовская», которая появится на намывной территории у стадиона. Завершить все строительно-монтажные работы на продолжении Невско-Василеостровской линии планируется в феврале 2018 года.