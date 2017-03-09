Кишинёв, 9 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Миграционная амнистия», которую объявили российские власти для молдавских гастарбайтеров, коснется не всех категорий граждан Молдавии, находящихся на территории РФ с нарушением срока пребывания. Об этом сообщил на пресс-конференции в Кишиневе советник президента Молдавии Максим Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Лебединский сообщил, что под амнистию не попадут три категории граждан:

те, кто ранее уже превышал период пребывания в России и был выдворен с территории РФ в результате решения суда;

граждане РМ, которые, имея запрет на въезд в Россию, все равно въехали на территорию РФ через Республику Беларусь;

граждане РМ, которые находятся в центрах временного содержания мигрантов в ожидании судебного решения.

Остальные находящиеся на территории РФ молдавские гастарбайтеры-нарушители миграционного законодательства, которых, по информации властей, насчитывается около 250 тысяч, могут попросить об амнистии.

«Для этого им следует до 20 марта обратиться в территориальные отделения Главного управления по вопросам миграции при МВД РФ для продления срока своего пребывания в России. Обращение возможно только в том случае, если у гражданина Молдавии есть действительный на момент подачи запроса паспорт», — отметил советник.

Он подчеркнул, что соответствующее распоряжение было передано во все регионы Российской Федерации, и «многие граждане Молдавии уже смогли воспользоваться предоставленной возможностью и продлить свое пребывание в РФ».

Лебединский рассказал и о процедуре амнистирования: «В соответствующих отделениях ставят печать и выдают справку о миграции. После этого граждане обязаны встать в течение 7 дней на миграционный учет по месту пребывания. С момента регистрации они могут находиться законно на территории России в течение 90 суток, и если они хотят осуществлять там трудовую деятельность, то должны в течение 30 суток получить необходимые для этого документы, как, например, патент».

Говоря о другой категории молдавских граждан, которые находятся за пределами РФ, и которым запрещен въезд на территорию России по причине совершения административных правонарушений, Лебединский отметил, что они смогут воспользоваться правом вернуться на территорию России после того, как их данные будут утверждены Федеральной службой безопасности РФ и переданы миграционным службам.

Речь идет о примерно 17,5 тыс граждан Молдавии. «Это право вступит в силу примерно с 15 марта с. г. Проверить свое наличие в этих списках можно будет на сайте www.services.fms.gov.ru, введя свой идентификационный номер в специальной рубрике. Не нужно пытать свою удачу на таможнях. Зайдя на эту страницу, каждый гражданин РМ сможет проверить, включен ли он в список тех, кто сможет вернуться в Россию, — уточнил Лебединский.

ИА REGNUM напоминает, что договоренность о миграционной амнистии была достигнута в ходе визита президента Молдавии Игоря Додона в Москву в середине января. «Решение проблем» молдавских гастарбайтеров, которым был запрещен въезда в РФ, ранее использовалось в качестве политического инструмента в ходе предвыборных кампаний молдавских партнеров Кремля — Партии социалистов, Игоря Додона и башкана Гагаузии Ирины Влах.