Ростовская область, 23 января, 2007, 18:01 — ИА Регнум. Задолженность по выплате заработной платы в размере 31 миллиона 491 тысячи рублей имеют 14 предприятий Ростовской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, основной причиной долгов является отсутствие собственных средств и банкротство предприятий. Всего в стадии банкротства находится 6 предприятий.

Задолженность перед своими работниками имеют предприятия городов Волгодонск, Красный Сулин, Шахты, Миллерово, Зверево, Новочеркасск.

С начала года по вопросам соблюдения законодательства в сфере оплаты труда прокурорами возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, внесено 3 представления, объявлено 2 официальных предостережения, предъявлено 3 иска. По результатам проведенной работы удалось добиться погашения задолженности более, чем на 500 тыс. рублей.