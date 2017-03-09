Москва, 9 марта, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Обычная рыночная картина показывает, что резкое движение курса доллара в ту или иную сторону через день-два отыгрывается инвесторами примерно на 60%. Следовательно, если не 10 марта, то 13 марта доллар вернется в область 59 рублей, где и будет ждать новостей от Федрезерва США, а затем и от ЦБ РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Рынок нефти продолжает лихорадить. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $51,76 (-2,5%). Все это является следствием накопленного негатива нескольких недель, на протяжении которых запасы черного золота в США последовательно росли», — считает эксперт.

«Одновременно расширялись и показатели добычи сланцевой нефти. Все совпало в моменте: и информация о демпинге цен крупнейшими производителями сырья, и данные о росте запасов. В совокупности эти драйверы способны увести баррель в область $50,50», — пояснила Бодрова.

«О том, что тучи над головой у российской валюты сгущаются, говорилось неоднократно. Пиковый период по выплатам внешних долгов придется на март, время принятия решений по ставке ЦБ — тоже на март. Без четкого сигнала со стороны Центробанков поклонники carry trade просто переждут в стороне сегодняшнюю «бурю в стакане», а затем вернутся к прежней деятельности», — высказала сове мнение эксперт.

Добавим, сегодня, 9 марта, за доллар США дают 59,39 рубля (+2,1%). Евро стоит 62,74 рубля (+2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 10 марта составляют 58,83 рубля за американскую валюту и 61,99 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 57 и 29 копеек соответственно.