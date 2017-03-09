Москва, 9 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $52 за баррель — впервые с декабря 2016 г. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи в Лондоне (ICE).

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По состоянию на 14:24 мск 9 марта нефть марки Brent упала в цене на 2,312% — до $51,92 за баррель. При этом стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI возросла на 2,403% и составила $49,10 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 9 марта Brent подешевела до $52,96. Падение ниже $53 произошло впервые с 8 декабря 2016 года.

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Накануне, 8 марта, баррель Brent стоил $54,16. По мнению аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, обрушение котировок нефти — это кумулятивный эффект нескольких факторов.

В частности, свою роль играет рост запасов нефти в США — на 8,9 миллионов баррелей при прогнозе в два миллиона. Сказывается и публикация данных по новым рабочим местам в США: их создано 289 тысяч.

Как считает эксперт, ситуация не однозначна. «Вероятнее всего, в среднесрочной перспективе возврат котировок нефти выше $57», — сказал он.