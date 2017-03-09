Екатеринбург, 9 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В Свердловской области, по прогнозам специалистов, паводок 2017 года будет на 37% превышать среднемноголетнюю величину. Это на 2% больше, чем в 2016 году, сообщили в пресс-службе екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Водоканал» корреспонденту ИА REGNUM.

Морис де Вламинк. Паводок в лесу

«Исследование проводили «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», а также «Нижне-Обское бассейновое водное управление». Расчетная дата начала паводка — 10 апреля», — уточнила руководитель пресс-службы предприятия Ольга Булатова.

Специалисты «Водоканала» в целях подготовки к предстоящему половодью проводят профилактические работы на гидротехнических сооружениях города. Будут осмотрено механическое оборудование и проверено электроснабжение на гидротехнических сооружениях, а также дренажные системы и ливневые канализации, которые при необходимости будут прочищены.

Средний объем паводка в 2016 году составил 185 миллионов кубометров, из них примерно 50 миллионов остались в Верхнемкаровском и Волчихинском водохранилищах, остальной объем воды прошел через Волчихинское водохранилище транзитом. К началу паводка в 2017 году свободное место составит ориентировочно 37 и 35 миллионов кубометров в Волчихинском и Верхнемакаровском водохранилищах соответственно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году паводки на Среднем Урале начались в первых числах апреля. Из берегов выходили все крупные реки региона: Исеть, Тавда, Тагил, Тура, Уфа и другие. Режим чрезвычайной ситуации вводился в Ирбите, Туринском и Тавдинском городских округах, в Слободотуринском муниципалитете и других районах области.

В пик паводка, который пришёлся на конец апреля и начало мая, в ликвидации последствий стихийного бедствия принимали участие до тысячи человек. Они осуществляли подвоз товаров первой необходимости, расселением людей в пункты временного проживания, чьи дома оказались подтопленными, и последующей расчисткой освободившихся от паводковых вод территорий.

В результате стихийного бедствия пострадал старинный мост в Верхотурье, а также временно прекращали работу социально значимые объекты. В частности, из-за отсутствия электроснабжения приостанавливалась работа детского сада в Красноуфимском городском округе. Вода подтопила трансформаторную подстанцию, в результате чего она была обесточена.

В Екатеринбурге вышедшая во второй половине апреля 2016 года из берегов Исеть, затопила обе проезжие части на Объездной дороге. Вода залила обе дороги между Кольцовским трактом и улицей Белинского. Также паводковыми водами подтопляло придомовые участки и погреба частных домов в посёлке Шувакиш, который входит в муниципальное образование «город Екатеринбург».