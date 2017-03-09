Москва, 9 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета в январе 2017 года составили 1,26 трлн рублей, или 9,4% прогнозируемого общего объема доходов федерального бюджета. Нефтегазовые доходы федерального бюджета сложились в сумме 485,13 млрд рублей, не нефтегазовые доходы — 779,25 млрд рублей. Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года общий объем доходов федерального бюджета увеличился на 168,28 млрд рублей, или на 15,4%, нефтегазовые доходы — на 114,07 млрд рублей, или на 30,7%, ненефтегазовые доходы — на 54,21 млрд рублей, или на 7,5%.

Расходы федерального бюджета за январь 2017 года исполнены в сумме 1,29 трлн рублей, или 7,9% показателя сводной росписи с изменениями, что является одним из самых высоких объемов исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (за исключением 2015 г.). Исполнение бюджетных ассигнований в январе 2017 г. выше аналогичного показателя 2016 г. на 594,2 млрд рублей, или в 1,9 раза.

Дефицит федерального бюджета за январь 2017 года сложился в сумме 23,4 млрд рублей, или на уровне 0,3% утвержденного объема ВВП, при утвержденном годовом дефиците в размере более 2,75 трлн рублей (3,2% утвержденного объема ВВП).

Финансирование дефицита федерального бюджета было обеспечено в основном за счет размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации.