Чебоксары, 9 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Численность населения Чувашии продолжает сокращаться. На 1 января 2017 года в республике постоянно проживали 1 235 863 человека. По сравнению с 2016 годом численность снизилась ещё на 0,1% (или на 765 человек), сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Оценка численности постоянного населения Чувашской Республики на 1 января 2017 года и в среднем за 2016 год

Доля городского населения продолжает расти. На начало 2017 года в Чувашии насчитывалось 766 514 горожан, что на 8450 человек больше по сравнению с 2016 годом. Доля горожан возросла за год с 61,3% до 62%. Численность сельского населения уменьшилась на 9215 человек, составив 478 564. Доля сельского населения сократилась с 38,7% до 32%.

Среди городских округов рост населения произошёл только в Чебоксарах и Новочебоксарске. В сельских территориях наблюдалась убыль населения, за исключением Мариинского Посада (город — районный центр Мариинско-Посадского района), где стало на одного жителя больше (численность возросла с 8754 до 8755 человек).

В столице Чувашии (Чебоксарский городской округ) на начало текущего года насчитывалось 500 052 человека (в 2015 году — 495 679 человек). Как ранее сообщало ИА REGNUM, на расширенном заседании городского собрания депутатов Чебоксар сити-менеджер Алексей Ладыков акцентировал внимание на том, что население столицы Чувашии превысило 500 тыс. человек: «И по классификации геоурбанистов столица Чувашской Республики вошла в группу «крупнейших» городов России, открывая для горожан новые цели, предлагая новые возможности и решения».

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В Новочебоксарском городском округе проживают 126 382 человека (на 1 января 2016 года — 126 089 жителей). Согласно данным Чувашстата, меньше всего жителей — в Порецком и Шемуршинском районах, соответственно 12 606 и 12 569.

Напомним, в 2016 году по сравнению с 2015 годом в Чувашии численность населения сократилась на 0,1% (или на 1443 человек), составив 1 236 628 человек.