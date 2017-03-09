Москва, 9 марта, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД России заявил о необходимости ужесточить требования к кандидатам на руководящие должности в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, задержания в 2016 году ряда высокопоставленных должностных лиц министерства по подозрению в различных преступлениях серьезно повредили авторитету органов внутренних дел и бросили тень на всех, кто «честно и профессионально исполняет свой долг».

Причины произошедшего должны быть тщательно проанализированы, и нужно сделать соответствующие выводы. «Требования к тем, кто претендует на руководящие должности, должны стать более жесткими», — указал президент, добавив, что рассчитывает на службу собственной безопасности МВД РФ.

Ранее в ходе заседании коллегии президент РФ заявил о высоком проценте преступлений, который остаются нераскрытыми. По его словам, МВД РФ не в полной мере использует свой потенциал в раскрытии преступлений.

Как и ранее, нераскрытыми остаются почти половина преступлений. Речь идет, в частности, о преступлениях в сфере борьбы с коррупцией, а также о защите граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств.

При этом Путин отметил снижение в 2016 году числа тяжких и особо тяжких преступлений в России.