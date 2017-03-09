Москва, 9 марта, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В России в январе 2017 года индекс промышленного производства вырос по сравнению с январем 2016 года и достиг показателя 102,3% (для сравнения, в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. — 99,2%). Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь 2017 года.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Положительные темпы роста в январе 2017 г. были зафиксированы в добыче полезных ископаемых — 103,3%, в обеспечении электрической энергии, газом и паром — 100,8%, водоснабжении — 101,6%, а также в обрабатывающих производствах — 102%.

При этом, рост выпуска ряда видов продукции обрабатывающих производств обусловлен спадом производства в конце 2015 — начале 2016 гг.

Объем ВВП в январе 2017 года составил в текущих рыночных ценах 6,21 трлн рублей, или 7,2% прогнозируемого объема (86,806 трлн рублей) на 2017 год.