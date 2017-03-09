Москва, 9 марта, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Законопроект об использовании лесных участков для рыболовства внесла в Госдуму Сахалинская облдума, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта. Авторы ссылаются на отсутствие нормативного правового регулирования использования земель лесного фонда для размещения объектов, необходимых для осуществления рыболовства, в частности, рыболовецких станов.

Петр Кончаловский. На реке Протве. Рыбак. 1953

Парламентарии предлагают разрешить в лесах строительство автомобильных дорог, административно-бытовых помещений, в том числе для временного проживания, хозблоков, площадок для хозработ, паркингов, также они намерены разрешить в лесу устанавливать фонари, автономные электростанции, эллинги для хранения катеров и лодок, эстакады.

При этом, как утверждают авторы инициативы, речь не идет об использовании особо охраняемых лесных участках. Кроме того, заверяют они, «на лесных участках, предоставленных для осуществления рыболовства, предусматривается возведение только временных построек без рубки лесных насаждений».

Кроме того, сахалинские парламентарии предлагают установить сроки аренды лесных участков под рыболовство — договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности предлагается изложить в новой редакции, установив срок заключения договора аренды лесного участка для осуществления рыболовства от 1 года до 25 лет.

«Принятие указанного законопроекта позволит организациям, занимающимся рыболовством, на законных основаниях использовать лесные участки для размещения объектов, необходимых для осуществления рыболовства, что будет способствовать повышению эффективности деятельности рыбопромышленного комплекса», — отмечают депутаты.