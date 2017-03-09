Бишкек, 9 марта, 2017, 14:17 — ИА Регнум. «6 марта 2017 года мы стали свидетелями очередной неадекватной речи президента Атамбаева, которая направлена на дальнейшую эскалацию политической и психологической напряженности в обществе. Складывается впечатление, что Атамбаев болезненно воспринимает неизбежность предстоящего своего ухода с поста главы государства, и страх перед будущей ответственностью за свои дела и дела приближенных толкает его на непредсказуемые поступки», — говорится в открытом заявлении политсовета партии «Ата Мекен», распространенном сегодня, 9 марта, в киргизских СМИ.

President.kg Алмазбек Атамбаев

По словам руководства партии, киргизский лидер «по поводу и без повода обвиняет своих политических оппонентов, представителей гражданского сектора и средств массовой информации в стремлении к дестабилизации».

«Когда закон применим против одних и совершенно не касается других, то теряется вера у народа, и это и есть политическое гонение. Ярким примером могут служить аресты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и заместителя партии Дуйшонкула Чотонова, навешивание ярлыка «мародер» лично президентом Атамбаевым. Презумпция невиновности является незыблемой основой права, до решения суда никого нельзя называть преступником, даже президенту не дано такое право, тем более право оскорблять и обзывать», — подчеркивается в обращении.

Представители оппозиции обвинили президента Киргизии в «организации политического преследования членов «Ата Мекен» и других политических деятелей», а также в «фабрикации уголовных дел для устранения неугодных лиц, устрашения общества и расчищения дороги для своего преемника на предстоящих выборах главы государства».

«Атамбаев назвал партию «Ата Мекен» «вонючей», подобные высказывания ранее были и в адрес партий «Онугуу-Прогресс», «Бир Бол», «Кыргызстан» и «Республика — Ата-Журт». При этом он забыл, что именно благодаря этим партиям и их поддержке ему удалось вернуться в политику в 2008 году после позорного изгнания с должности премьер-министра. Ведь он из-за бессовестной сделки с Бакиевыми и предательства идей борьбы с семейно-клановым правлением по существу оказался в положении «политического изгоя», — отметили в «Ата Мекен».

«Последние систематические высказывания Алмазбека Атамбаева дают основания сомневаться в его адекватности. Поэтому мы требуем образования в кратчайшее время врачебной комиссии из числа независимых специалистов для определения состояния здоровья главы государства», — подытожили в руководстве партии «Ата Мекен».

Одновременно с открытым обращением политсовета в прессу попало заявление лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, в котором оппозиционный политик утверждает, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев «намерен остаться у власти после того, как покинет свой пост».

«Разгон парламента и объявление новых выборов дадут возможность президенту досрочно сложить полномочия и пойти на парламентские выборы в качестве лидера СДПК с целью получения должности премьер-министра. Именно поэтому в конституционных поправках были значительно расширены полномочия премьер-министра в ущерб полномочиям президента», — цитирует Текебаева ИА «24.kg».

Лидер киргизской оппозиции описал, как именно, по его мнению, будет организована такая процедура передачи власти: «В случае роспуска парламента и досрочной отставки президента права главы государства перейдут к карманному действующему премьер-министру. Досрочная отставка президента, в свою очередь, обеспечит огромное преимущество преемнику и украдет время и потенциал у всех остальных кандидатов на подготовку к выборам. Роспуск парламента, полномочия которого даны народом до 2020 года, многократно усилит административный ресурс, полностью ликвидировав баланс ветвей власти и забрав всю ее полноту в руки карманного премьер-министра».

Отметим, что в настоящее время на главной площади столицы Киргизии проходит очередной митинг в поддержку председателя партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Правда, по информации «Пятого канала», участие в акции протеста против ареста лидера оппозиции на этот раз принимают всего около 15 человек.

Участники пикета утверждают, что их собрание митингом не является. «Здесь собираются только члены партии по городу Бишкек. Регионы собираются в разных точках. Мы здесь митинговать не будем, просто поговорим и пойдем к зданию суда», — подчеркнула член политобъединения Раиса Исмаилова.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года председатель партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев был задержан по требованию Генпрокуратуры Киргизии в связи с возбуждением против него уголовного дела по статьям «Коррупция» и «Мошенничество». В качестве меры пресечения суд назначил ему два месяца ареста.Сторонники оппозиционного лидера утверждают, что задержание Текебаева связано с наличием у него компромата на президента Алмазбека Атамбаева, якобы полученного им от турецких спецслужб. Турецкие власти эту информацию опровергли и охарактеризовали ее как попытку втянуть Турцию в конфликт между киргизскими политиками.