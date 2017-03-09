Москва, 9 марта, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В России инфляция по итогам февраля 2017 года сложилась на уровне 0,8%, что на 0,8 процентного пункта ниже показателя февраля 2016 года (1,6%). В январе 2017 года инфляция сложилась на уровне 0,6%. Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

На уровень инфляции продолжают оказывать действие такие факторы, как сжатие потребительского спроса, укрепление курса национальной валюты на фоне сохранения тенденции роста мировых цен на нефть, а также умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России, отмечается в сообщении.

Продовольственные товары подорожали за февраль 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. на 1,1% (в феврале 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. — 1,9%). Наибольшее удорожание отмечено по плодоовощной продукции — 6%, маслу сливочному — 3,9%, молоку и молочной продукции — на 1,7%.

Снижение цен отмечено на следующие товары: сахар-песок — на 5,9%, масло подсолнечное — 2%, яйца куриные — на 3%, крупа и бобовые — на 1%. При этом, за годовой период (февраль 2017 г. по сравнению с февралем 2016 г.) наибольшего роста достигли цены на масло сливочное — 23,3%.

Непродовольственные товары подорожали в феврале 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. на 0,7% (в феврале 2016 г. — 1,5%) Наибольший рост цен отмечается по табачным изделиям — на 1,6%, медикаменты — на 1,1%, бензин автомобильный — на 1,4%. За год (февраль 2017 г. по сравнению с февралем 2016 г.) наиболее значительный рост цен также наблюдается на табачные изделия — 16,4%, при этом существенно замедлился рост цен на медикаменты — 4,9%.

Цены и тарифы на услуги по итогам февраля 2017 года выросли на 0,8%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателя февраля 2016 г. (1,4%).

Наибольшее удорожание отмечено по услугам пассажирского транспорта — на 4,1%, дошкольного воспитания — на 2,4%, медицинским услугам — на 1,4%. Жилищные услуги подорожали на 1,3%.