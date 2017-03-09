Московская область, 9 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Депутаты Московской областной думы предложили ввести повышающий коэффициент в исчислении земельного налога, если на дачном участке есть жилой дом без госрегистрации, сообщает m24.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Выходные на даче

«Предлагается дополнить законопроект особым порядком исчисления земельного налога в отношении земельных участков, вид разрешенного пользования которого — ведение садоводства и дачного хозяйства, на которых выявлены объекты недвижимости общей площадью более 50 кв. метров и фактически применяемые для проживания. Для таких участков предлагается принять повышающий коэффициент 2, при расчёте земельного налога до месяца государственной регистрации объекта недвижимого имущества», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Депутаты полагают, что эта мера будет стимулировать государственную регистрацию жилых объектов, уже построенных на дачных и садовых участках.

Закон может вступить в силу 1 января 2018 года.

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