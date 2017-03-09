Москва, 9 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Предстоящая встреча президент РФ Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом будет посвящена, в том числе, и расследованию убийства в Анкаре Андрея Карлова — посла России в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 9 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя предстоящую 10 марта в Москве встречу Путина и Эрдогана, Песков заявил, что тем для обсуждения будет много. Например, будут подняты проблемы и планы в экономическом взаимодействии Анкары и Москвы.

«Конечно, наверное, огромное значение будет иметь тема, это скорее в той части, когда уже главы государств будут общаться в узком составе, это вопросы, связанные с Сирией, связанные с безопасностью, с ходом расследования убийства нашего посла Карлова в Анкаре», — сказал Песков.

Напомним, Карлов погиб от рук фанатика — исламиста, который застрелил дипломата на выставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре 19 декабря 2016 года.

Убийцу Карлова застрелили через несколько минут. Им оказался сотрудник турецких правоохранительных органов Мевлют Алтынташ.

Путин назвал убийство Карлова провокацией, направленной на подрыв турецко-российских отношений и развития мирного процесса в Сирии. Он завил, что единственный вариант ответа на это преступление — усиление борьбы с терроризмом.

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