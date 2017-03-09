Барнаул, 9 марта, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Города Алтайского края могут рассчитывать на 567 млн. рублей в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Большая часть этих денег (свыше 516 млн. рублей) будет выделена из федерального бюджета. Еще 51 миллион рублей выделит краевой бюджет (обязательная доля софинансирования мероприятий установлена в размере 9%). Об этом сегодня. 9 марта, известил официальный сайт Правительства Алтайского края.

Светлана Шаповалова Барнаул. Исторический центр

Светлана Шаповалова Барнаул. Исторический центр

На выделенные деньги планируется осуществить работы по обновлению площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и дворовых территорий в городах и рабочем поселке Степное Озеро Благовещенского района, который, наряду с Алейском, Заринском и Яровым, входит в число моногородов Алтайского края. Львиная часть проектных поступлений предназначена крупным городам: Барнаулу — 236 млн. рублей, Бийску — 133 млн. рублей и Рубцовску — 87 млн. рублей.

А вот то, как и что лучше благоустроить, решат жители Алтайского края, которых с 1 апреля приглашают принять участие в формировании конкретного списка объектов в рамках общественных обсуждений.

Светлана Шаповалова Барнаул. Исторический центр

Ранее в рамках реализации приоритетного проекта на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) из федерального бюджета Алтайскому краю выделили 11,8 миллиона рублей при условии краевого софинансирования в размере 1,1 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край одним из первых вошел в число субъектов страны — участников проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе селекторного совещания, которое в январе 2017 года провел Глава Минстроя России Михаил Мень, было заявлено, что на реализацию проекта по благоустройству в 2017 году направят более 20 миллиардов рублей.

Светлана Шаповалова Барнаул. Исторический центр

«Наша общая задача — сделать так, чтобы этот приоритетный проект заработал и дал свой эффект, чтобы люди увидели результат. Этот проект в корне отличается от всех предыдущих, так как одним из ключевых факторов будущего успеха является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства», — подчеркнул Михаил Мень.

Известно, что в Новгородской области для обеспечения эффективной реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» создана даже межведомственная комиссия, которую лично возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин. На приведение в достойное состояние общественных мест области предусмотрено 79 млн рублей федеральных средств.