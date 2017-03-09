Пекин, 9 марта, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Huawei, China Mobile, Deutsche Telecom и Volkswagen представили свое видение будущего сетей пятого поколения (5G), а также озвучили тенденции, с которыми мировое сообщество столкнется в эпоху повсеместного высокоскоростного доступа в Интернет.

Huawei Смартфон Huawei

В совместном докладе корпораций отмечается, что благодаря развитию сетей 5G основные сетевые провайдеры, мобильные операторы и их партнеры будут должны применить новые бизнес-модели. По словам представителя телекоммуникационного гиганта Huawei, сети пятого поколения «изменит наш мир до неузнаваемости», пишет «Чжунго жибао».

«Внедрение и развитие 5G положительно скажется, в первую очередь, на развитии электронной коммерции. Никто не станет тратить время на походы в магазин, когда можно совершить покупки с помощью смартфона. Жители самых удаленных деревень получат доступ к широчайшему ассортименту мировых торговых площадок», — сообщил журналистам представитель Huawei Ян Чжуси.

Количество пользователей смартфонами и прочими мобильными устройствами возрастет многократно. Люди перестанут пользоваться жесткими носителями, сделав свой выбор в пользу хранения данных в сети. «Облачное» хранение станет главным трендом на ближайшие 20−30 лет. По мнению авторов доклада, физические носители «морально устарели и не выдерживают конкуренции со стороны облачных сервисов».

В своей части доклада автоконцерн Volkswagen подчеркнул, что все будущие автомобили будут иметь высокоскоростной доступ в сеть, благодаря чему будет повышена безопасность поездок на автотранспорте. Данные о ДТП будут посылаться сотрудникам спасательных служб напрямую через Интернет-соединение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий КНР, по итогам 2016 г. общее количество пользователей сетями четвертого поколения (4G) увеличилось более чем в 2 раза и составило 770 млн человек.