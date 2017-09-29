Оренбург, 9 марта, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В Оренбурге суд частично удовлетворил претензии местной жительницы к ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» о взыскании убытков и компенсации морального вреда. Как сообщили 9 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга, в августе 2016 года женщина совершала перелет по маршруту Оренбург — Москва — Милан. В Италии она так и не дождалась получения своего багажа весом 17 кг. Обращение с заявлением о розыске пропавших вещей оказалось тщетным.

D_Gabi Чемодан

В октябре 2016 года жительница города Оренбурга обратилась с претензией о возмещении ущерба, в которой просила возместить расходы на приобретение новых вещей в размере 62 272 рублей и стоимость ненайденного багажа с содержимым в размере 380 500 рублей.

В ноябре 2016 года ПАО «Аэрофлот» ответил на данную претензию и произвел компенсационную выплату за утрату багажа в размере 340 долларов США (из расчета 20 долларов США на 1 кг багажа), что подтверждено платежным поручением. Оренбурженку не устроила компенсация, и она обратилась в суд за защитой своих прав. В итоге С ПАО «Аэрофлот» в ее пользу было взыскано в счет возмещения убытков 65 747,76 рублей, компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей и штраф в размере 20 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Между тем, 16 февраля 2017 года комитет по международным делам Госдумы РФ рассмотрел проект федерального закона № 28 735−6 «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок» (внесен правительством Российской Федерации). Согласно поправкам, размер компенсации за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов должна увеличиться до 8,8 млн рублей, за задержку рейса — до 367 тыс., за утрату багажа — до 88 тыс. в соответствии с требованиями Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, к которой скоро присоединится Россия.

Таким образом, если сейчас размер компенсации за утрату перевозчиком багажа не может превышать 600 рублей за 1 кг багажа и 11 тыс. рублей для ручной клади (статья 119 Воздушного кодекса), то после ратификации ее размер увеличится соответственно до 1,5 тыс. рублей за 1 кг багажа и до 88,5 тыс. рублей за единицу ручной клади. При этом авиакомпания будет обязана компенсировать причиненный вред на основе принципа наиболее полного возмещения, сообщает издание «Известия».