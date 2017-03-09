Саратов, 9 марта, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Официальные поздравления 66-летнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина и 55-летнего главы Саратовской области Валерия Радаева с 8 марта выглядели стандартно и протокольно. Неформально отличился саратовский губернатор, который фотографировался с прохожими женщинами, с инспекцией «прогуливаясь» по новой пешеходной зоне. Никакой романтики у самарского руководителя — на фоне теплого телеобращения к женщинам президента Владимира Путина, процитировавшего стихи поэта Серебряного века Константина Бальмонта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото из соцсетей «Девчонки сегодня «поймали» прогуливающегося по пешеходной зоне губернатора. Он поздравил милых дам с наступающим праздником и не отказал в просьбе сфотографироваться», — написала 7 марта в Facebook Маргарита Козлова.

Самарский губернатор Николай Меркушкин поздравил самарчанок загодя — 6 марта, в здании театра оперы и балета, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В своем приветственном слове он отметил, что женщины играют исключительно важную роль в жизни государства, общества и семьи. Что особенно ценен их вклад в развитие здравоохранения, образования и культуры, укрепление семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. И напомнил, что приложены все усилия для закрепления уже достигнутых успехов в сфере демографии и в укреплении семейных ценностей.

В качестве иллюстрации к поздравлению приложена фотография самарского губернатора с единственным в регионе народным учителем СССР и единственной из учителей, ставшей почетным гражданином Самарской области, Евгенией Александровной Аршлутовой.

Официальные поздравления спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова отсутствуют, на сайте заксобрания нет ни открытки с 8 Марта, ни теплых слов.

Политолог Эрнест Старателев пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что «для Николая Меркушкина органичен партийно-хозяйственный стиль, в стандартных форматах, из которых он выпадать не будет». «Николай Иванович Меркушкин осознанно выбирает естественность выражения своих чувств, он очень советский человек», — сказал эксперт.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил саратовчанок накануне — 7 марта. В тексте только поздравления, без указания достижения властей на социально-демографическом поприще. «Милые женщины! Дорогие женщины! Пусть в этот праздничный день 8 марта не смолкают поздравления, не иссякают букеты цветов и подарков! От всей души желаю вам здоровья, счастья, добра, а вашим семьям — согласия и благополучия!», — говорится в обращении. В качестве иллюстрации — фотография самого губернатора Валерия Радаева.

На сайте Саратовской областной думы нет поздравлений спикера заксобрания региона Владимира Капкаева — зато они есть на сайте реготделения «Единой России», где он занимает пост заместителя секретаря регионального политсовета. Видимо, принадлежность к партии налагает большую ответственность, умоляя руководящую должность в парламенте.

Между тем губернатора Радаева видели фотографирующимся с прохожими женщинами, когда он «прогуливался», осматривая после зимы новую пешеходную зону в Саратове. «Насколько мне известно из публикаций в социальных сетях, губернатор Валерий Радаев 7 марта лично поздравлял саратовских женщин на новой пешеходной зоне на улице Волжской и фотографировался с желающими. Впрочем, Валерий Радаев нередко прогуливается по городу и общается с жителями в неформальной обстановке. Так и накануне 8 марта он решил осмотреть состояние улицы Волжской после зимы, а заодно пообщаться с жителями и в первую очередь поздравить женщин и девушек с наступающим праздником. Такой формат может и не является чем-то новым или неожиданным, но позволяет не только себя показать, но и людей послушать, получить их оценку, и лично поздравить с праздником», — прокомментировал ИА REGNUM политолог Дмитрий Олейник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в телеобращении поздравил всех женщин страны с Международным женским днем, он отметил, что в заботах о детях и внуках у женщин «не бывает выходных», но они не позволяют себе поблажек и всё успевают.

«Недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи», — отметил президент и процитировал поэта Серебряного века Константина Бальмонта, который, по его мнению, очень образно и точно сказал о женщине:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,

Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина — — знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз.

«В женщине мы ищем и всегда находим всё: и вдохновение, и утешение. Женщина — источник нашей собственной жизни и её продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей, мужской, поддержке. Мы будем помнить об этом, и не только сегодня. Будем делать всё, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались», — сказал глава государства.

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