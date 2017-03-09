Нарьян-Мар, 9 марта, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по НАО. Он признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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Следствием и судом установлено, что в 2015 году сотрудник полиции по предварительному сговору с представителем коммерческой организации решили ввести в заблуждение двух предпринимателей о том, что им грозит привлечение к уголовной ответственности по находящимся в производстве ОЭБиПК УМВД России по НАО материалам проверок. Согласно распределенным ролям представитель коммерческой организации, получая служебную информацию от начальника ОЭБиПК УМВД России по НАО, вводил в заблуждение предпринимателей, гарантируя от имени сотрудника полиции непривлечение их к ответственности за денежное вознаграждение в размере 4 млн рублей.

Преступный умысел на хищение 4 млн рублей не доведен обвиняемыми до конца по независящим от них обстоятельствам, так как 16 декабря 2015 года представитель коммерческой организации задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области при получении части требуемой суммы в размере 1 млн рублей. Затем последовало задержание и вышеуказанного должностного лица.

В ходе допроса представитель коммерческой организации свою вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором Ненецкого АО. Бывший начальник ОЭБиПК УМВД России по НАО свою вину не признал.

Приговором Нарьян — Марского городского суда бывшему представителю власти назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.