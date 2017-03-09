Москва, 9 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Официальные курсы основных валют выросли к рублю на 10 марта, свидетельствуют данные регулятора.

ИА REGNUM Доллар

ЦБ РФ повысил курс доллара США на 56,88 копейки до 58,8318 рубля. Евро увеличился на 28,48 копейки и составил 61,9911 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 10 марта, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 44,1 копейки, составив 60,2535 рубля.

Ранее российский рубль открыл торги 9 марта снижением к основным валютам. Торги по американской валюте открылись на отметке в 58.8975 рубля, по евро — в 61,8 рубля.

До этого в ходе торгов на биржах резко подешевели основные марки нефти — Brent и WTI. Майские фьючерсы на Brent и WTI впервые с декабря 2016 года упали почти на 5%.

Котировки дешевели на данных американского правительства о том, что снижение добычи государствами ОПЕК и присоединившимися к ним странами явилось недостаточным для сокращения поставок нефти в США.