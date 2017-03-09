Москва, 9 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Правительство РФ должно создавать нормальные условия для того, чтобы инвалиды могли найти нормальную работу со справедливой заработной платой, к 2020 году необходимо создать для этого все условия. Об этом сегодня, 9 марта, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт для инвалидов для спуска в метро

Люди с ограничениями по здоровью имеют право на труд, которое гарантировано Конституцией и Трудовым кодексом РФ. «Но, к сожалению, они встречают довольно много препятствий. Далеко не все работодатели готовы брать на работу инвалидов, и мы должны создавать условия, чтобы у них была возможность найти нормальную работу. Получать за эту работу справедливую зарплату, достигать профессиональных успехов и, что самое важное, жить полной жизнью и чувствовать себя нужными и самодостаточными», — отметил глава правительства.

По словам Медведева, по состоянию на 1 января 2017 года, в России порядка 3,7 миллиона инвалидов трудоспособного возраста — 30% от общего числа инвалидов. Из них работают только четверть, то есть около 1 миллиона человек.

«Многие хотели бы работать, нам необходимо стремиться к тому, чтобы к 2020 году создать условия, при которых подходящую работу могли бы найти не меньше половины лиц с инвалидностью», — подчеркнул премьер-министр.

«Уже принят ряд мер для снижения остроты проблемы. Неплохой опыт накоплен в регионах России. В результате уровень трудоустройства инвалидов вырос за последние несколько лет почти до 40%», — добавил Медведев.