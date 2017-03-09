Ярославль, 9 марта, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В 2016 году в Ярославской области были арестованы счета более 3 тысяч должников за тепло и горячую воду, около 500 неплательщикам был ограничен выезд за границу, почти 300 автовладельцев получили запрет на пользование личным транспортом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ТГК-2.

Деньги

Всего задолженность потребителей ТГК-2 на 1 января 2017 года за теплоэнергию составила 1 млрд 83 млн рублей. Однако даже жесткие меры не позволили энергетикам взыскать серьезные суммы. Так с физических лиц-должников удалось взыскать 16,5 млн рублей задолженности. С юридических лиц взыскано 40,9 млн рублей.

«В отношении юрлиц — должников за тепловую энергию, в число которых входят ТСЖ и управляющие компании, специалистами ТГК-2 в 2016 г. подан 281 иск на сумму 436,8 млн руб., получено 190 решений судов о взыскании 35,8 млн руб. и, с учетом судебных процессов предыдущих лет, по 261 исполнительному листу взыскано 40,9 млн руб. Тем не менее, проблема неплатежей потребителей тепла по-прежнему является одной из острейших в энергетике, поскольку недофинансирование профилактических и обязательных ремонтных работ на оборудовании ТЭЦ, котельных и тепловых сетей создает риски для надежного и бесперебойного теплоснабжения Ярославля», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТГК-2.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ТГК-2, в свою очередь, является крупнейшим в Ярославской области должником за потребляемый природный газ. Из общей задолженности предприятий региона Газпрому в 7 млрд, долг ТГК-2 в феврале 2017 года составил 3,9 млрд.