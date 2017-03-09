Москва, 9 марта, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 9 марта, что информация о том, что Владимира Путина пытались «прослушивать» США, заслуживает внимания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, на опубликованные данные в Кремле обратили внимание. «Конечно, они заслуживают внимания, и в них надо внимательно вчитываться», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Вашингтон и не скрывает фактов активного прослушивания российских официальных лиц, в том числе посла РФ в США Сергея Кисляка. «Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться», — добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на чиновников сообщали о федеральном уголовном расследовании, которое проводят ФБР и ЦРУ с целью установить источник утечки данных из ЦРУ. Важно выяснить, кто конкретно предоставил соответствующую информацию: сотрудник ведомства или подрядчик.

Также в ходе расследования планируется определить, есть ли в распоряжении WikiLeaks еще какие-либо подобные неопубликованные документы.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в штате Вирджиния.

Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. В ближайшее время WikiLeaks обещает опубликовать новые документы на эту тему.