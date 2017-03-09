Орел, 9 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Орловской области в суд передано дело в отношении троих братьев — они обвиняются в похищении 23-летней девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 марта в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Джованни Франческо Романелли. Похищение невесты (фрагмент)

По версии следствия, 29 октября трое мужчин насильно посадили 23-летнюю девушку, учительницу в одной из местных школ, в автомобиль и увезли в село Тельчье Мценского района. У похитителей она пробыла несколько часов — ее освободила полиция. По данным следствия, похищенную девушку намеревались «выдать замуж» за одного из братьев, который, кстати, уже имеет судимость за совершение действий сексуального характера

«Мы люди с Кавказа, и у нас похитить невесту, это традиция», — заявил позже один из участников похищения. Однако такое «похищение» должно происходить по согласию невесты — она же, по данным следователей, отвергала ухаживания «жениха».

Против были и родители девушки: именно ее отец обратился с заявлением в полицию о похищении дочери.

В настоящее время уголовное дело направлено в Мценский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи 126 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Дагестане расследовалось уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые украли несовершеннолетнюю невесту. После обращения родителей в правоохранительные органы похищенная была освобождена и возвращена домой. В апреле 2016-го в Кизляре была похищена 19-летняя студентка медицинского колледжа — его совершил 23-летний «жених». При этом ни родители девушки, ни сама невеста согласия на похищение и брак не давали.

На скамью подсудимых за следование национальным обычаям попал молодой человек в Свердловской области, также похитивший 18-летнюю девушку.

Несколько дней назад в Ставропольском крае в суд ушло также громкое дело о похищении 21-летней девушки так называемым женихом. Тогда похититель, испугавшись, сам отпустил девушку, и скрылся. Задержать его удалось через полгода.