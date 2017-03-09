Окленд, Новая Зеландия, 9 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум.



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Власти города рекомендуют жителям следить за потреблением воды и постараться не превышать норму 20 литров в день в связи с штормовым предупреждением и огромным количеством осадков, выпавших в Окленде и окрестностях за последние дни. Данное ограничение будет действовать до конца месяца, сообщает радио New Zealand.

За последние дни в Окленде выпало более 225 мм осадков, что составляет примерно половину объема воды города. 4 основные водозадерживающие плотины переполнены, очистные сооружения не справляются с нагрузкой, так как в воде, поступающей с дамб города содержится много ила и песка. Так, водоочистной завод Ардмор снизил скорость обработки воды в два раза из-за повышенного загрязнения поступающей жидкости. Остальные водоочистные заводы города спешно наращивают пропускную способность, чтобы компенсировать потери.

Специалисты службы по контролю за качеством воды пояснили, что жители могут помочь в сложившейся ситуации, если сократят время принятия душа на 2 минуты, выключат воду во время чистки зубов и будут запускать посудомоечные и стиральные машины только после их полной загрузки.

В ближайшие дни в Окленде продолжатся сильные ливни, жителей предупреждают, что возможно затопление отдельных районов в низинах. Метеорологи сообщают, что до конца недели ожидается более 200 мм осадков.