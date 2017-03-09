Камень-на-Оби, Алтайский край, 9 марта, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Власти Камня-на-Оби помогли восстановить крышу многоквартирного жилого дома, которая рухнула, не выдержав снежной нагрузки. По данным местной газеты «Каменске известия», в процессе разбирательств выяснилось, что жильцам 38-квартирного дома по К. Маркса, 112 «В» винить в произошедшем могут только себя, поскольку в свое время они не выбрали ни один способ управления домом, и не платили за текущий ремонт и содержание общего имущества.

Каменский известия Крыша дома по К. Маркса, 112 «В» в Камне-на-Оби после ремонта

«Накануне я обращался к каменцам с просьбой позаботиться и сбросить снег с крыш. Но случилось то, что случилось. Я пообещал, что жильцам мы окажем помощь. Мы помогли тем, что администрация района выступила гарантом в приобретении стройматериалов в долг. На сегодня крыша отремонтирована», — заявил по этому поводу глава Каменского района Федор Найден.

По его словам, жильцам, над которыми обрушилась крыша, восстановление обойдется в 175 тыс. руб., а если бы они заблаговременно определились с управлением своего дома, то просто заплатили бы за своевременную уборку снега с крыши.

На общем собрании жильцов еще раз призвали определиться со способом управления. Что касается ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в данном доме, то администрация муниципалитета пообещала оказать им посильную помощь.

Каменский известия Крыша дома по К. Маркса, 112 «В» в Камне-на-Оби после обрушения

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальное ЧП в Камне-на-Оби произошло ночью 20 февраля: кровля двухэтажного дома не выдержала снежной массы и обвалилась. Толщина снежного покрова составила 1 метр, а площадь обрушения — около 150 квадратных метров.