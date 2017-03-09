В Курске перед 8 Марта штрафовали «незаконных» продавцов цветами
Курск, 9 марта, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Курске 17 продавцов цветами оштрафовали за торговлю цветами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, импортные и отечественные цветы являются подкарантинной продукцией, о доставке которой нужно извещать ведомство — этого торговцы не сделали.
Специалистами отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений в провели контрольно-надзорные мероприятия за реализацией цветов на территории Курска в преддверии Международного женского дня. В результате было выявлено 17 административных правонарушений, допущенных физическими лицами.
Действия торговцев нарушали п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона
Аналогичные рейды провели представители администраций округов Курска вместе с сотрудниками городского управления МВД. 6 марта в нескольких районах областного центра выявили десять случаев несанкционированной торговли цветами и продуктами питания — фруктами, овощами, консервами домашнего приготовления. По всем фактам были составлены протоколы, которые направят в вышестоящие инстанции.