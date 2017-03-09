Берлин, 9 марта, 2017, 12:53 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Германия и Турция, Турция и Европейские союз имеют серьёзные разногласия, несмотря на наличие общих интересов, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге сегодня, 9 марта.

«Существуют, с одной стороны, всеобъемлющие, общие европейско-турецкие интересы, и есть, с другой стороны, и мы чувствует это в последние дни особенно сильно, глубинные разногласия между ЕС и Турцией, между Германией и Турцией», — сказала Меркель.

Канцлер Германии уточнила, что разногласия прежде всего касаются представлений в «вопросах демократии и права».

Меркель высказала критику в адрес Анкары за то, что действия немецких властей турецкие представители сравнивали с политикой, существовавшей в Германии во времена нацизма. Это совершенно не уместные сравнения, отметила германский канцлер.

Меркель подчеркнула, что Берлин никогда не допустит, чтобы была уменьшена ответственность, которая лежит на немецких нацистах, а Анкара со своей стороны должна прекратить атаковать германскую политику. По словам Меркель, отношения Турции с Германией достойны более высокого уровня «политических, общественных, экономических отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель не в первый раз осуждает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его резкое сравнение — ряда политических шагов современной Германии с действиями нацистов. Сравнение Эрдоган сделал 5 марта в ответ на запрет проведения в Германии акций в его поддержку.

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