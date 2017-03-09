Краснодар, 9 марта, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на скамье подсудимых по подозрению в коррупции окажется высокий чин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ 9 марта, перед правосудием придётся ответить начальнику Краснодарской таможни Андрею Моложавенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Его обвиняют в получении взятки через посредника в крупном размере. Расследование по уголовному делу завершено. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. Судьбу подозреваемого будет решать Октябрьский районный суд Краснодара, В который направлены материалы уголовного дела.

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Крупная взятка довела экс-главу поселения на Кубани до цугундера

Преступление коррупционного характера было совершено в декабре 2015 года. По версии следствия, крупную взятку начальник Краснодарской таможни Андрей Моложавенко получил прямо в своем рабочем кабинете. 9,5 тыс. долларов США (по нынешнему курсу валюты это составляет немногим более 558,1 тыс. рублей) от директора одной из коммерческих организаций оборотню в погонах передал посредник.

За эту сумму Моложавенко пообещал обеспечить беспрепятственные и быстрые таможенные досмотры плодоовощной продукции, импортируемой из Турции в Россию.

Начальник таможни взят под стражу, ожидать приговора он будет в СИЗО. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — до 4 млн рублей штрафа или до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году средний размер взяток Краснодарском крае составил 215,3 тыс. рублей, а максимальный достиг 14 млн рублей — такую сумму пытался получить глава администрации Супсехского сельского округа Анапы за содействие в заключении договора аренды земельного участка.

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На скамье подсудимых оказались 400 коррупционеров. К реальному лишению свободы были приговорены 94 человека, к условному лишению свободы — 91 человек, еще 198 нарушителей закона о коррупции оштрафованы.