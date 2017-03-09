Мадрид, 9 марта, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Древние люди (неандертальцы), проживавшие на планете более 40 тыс. лет назад, занимались самолечением и даже использовали природные аналоги антибиотиков и аспирина. Соответствующее исследование группы международных ученых было опубликовано в журнале Nature.

Одна из первых реконстукций (череп из грота Фельдгофер, художник Филиппарт по описанию Г. Шафгаузена, 1888 год)

Так, ученые изучили ДНК остатков животной и растительной пищи на зубном камне неандертальцев.

«Свидетельства самолечения были обнаружены у неандертальца из пещер Эль-Сидрон (Испания), который страдал от абсцесса десны и расстройства желудка», — говорится в сообщении. В ходе исследований было установлено, что больной употреблял в пищу тополь: в нем содержится салициловая кислота — активный ингредиент аспирина.

Еще одно природное лекарство, которое удалось установить ученым в ходе изучения ДНК неандертальцев, — природный антибиотик, содержавшийся в плесневых грибках.

Открытия показывают, что древние люди умели использовать довольно широкий спектр лекарственных растений.