Барнаул, 9 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Власти региона инициировали проверку системы организации маршрутизации беременных женщин. Об этом поручении губернатора Александра Карлина сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Минздрав Алтайского края. В официальном сообщении на этот счет сказано, что межрайонные родильные дома и межрайонные акушерские отделения Барнаула, Бийска, Рубцовска и других городов и районов края подвернут проверкам в плановом порядке, несмотря на то, что в 2016 году Алтайский край добился хороших показателей по снижению показателей материнской и младенческой смертности.

Вести-Алтай Маленький пациент в перинатальном центре Барнаула

По данным «Вестей», первая проверка состоялась в перинатальном центре Алтайского края — бывшем барнаульском роддоме № 5. Месяц назад там открылось отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. За это время в нем приняли более 70 рожениц.

«С 1 февраля отделение открылось на 35 коек. Раньше было 16, не все дети могли здесь оставаться, кто-то переводился в другие стационары краевой детской или горбольницы №7», — пояснила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Светлана Дуплик.

Она также напомнила, что трехуровневая система родовспоможения формируется в крае с 2011 года. Именно для этого и строят новые учреждения. Роды первой степени сложности — физиологические — могут принять в любом роддоме. Ко второму уровню относятся городские и межрайонные роддома. А к третьему — перинатальные центры.

По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Веры Ушановой, в случаях возникновения у женщины проблем со здоровьем в течение беременности необходимо рожать в учреждениях третьего уровня. Выхаживание недоношенных детей — высокотехнологичная помощь, задача высокопрофессиональных опытных специалистов.

По статистике 2016 года, роды третьего уровня сложности составили почти пятую часть от всех новорождённых в крае. И цифра эта постоянно растет. Причина тому — поздняя беременность, аборты, сопутствующие заболевания. По прогнозам врачей, когда в полную силу заработает центр «ДАР», койкомест для таких рожениц будет достаточно.

В губернаторском распоряжении также сказано о необходимости усилить контроль за работой первичного звена, которое должно выявить группы риска у беременных, чтобы потом вовремя перевести женщину на родоразрешение на второй и третий уровень оказания помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, один из 32 перинатальных центров, предусмотренных программой правительства РФ, открылся в Барнауле в конце 2016 года. На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО и дистанционный консультативный центр с выездными бригадами. За два месяца, прошедших с открытия, краевой перинатальный центр «Дар» уже принял более 5 тысяч пациентов со всего Алтайского края.

Его оснащение еще продолжается. На полную мощность алтайский перинатальный центр обещают вывести к лету 2017 года.