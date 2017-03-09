Вашингтон, 9 марта, 2017, 12:18 — ИА Регнум. У России слишком много экономических и социальных проблем, которые плохо сочетаются с «тратами на оборону и геополитическими амбициями», пишет обозреватель The Washington Post Джосс Микинс.

Россия

По его мнению, Россия лишь «притворяется великой державой», и вскоре у Москвы не останется ресурсов на то, чтобы идти на «зарубежные авантюры», в том числе и связанные с демонстрацией своей силы. В числе таких «авантюр» автор называет «вторжение» России на Украину, поддержку президента Сирии Башара Асада и вмешательство в выборы в США.

«Вмешиваясь в дела других государств», Россия пытается скрыть свою слабость, пишет Микинс. Он утверждает, что российская сила неустойчива — ее подтачивают внутренние глубокие проблемы.

В частности, с тратами на оборону и геополитическими амбициями плохо сочетаются «стареющее население и экономическая слабость» Москвы. Микинс напоминает, что в настоящее время эпоха высоких цен на нефть прошла, однако даже во времена цен на нефть свыше $100 за баррель Россия не могла соперничать с экономическим могуществом США.

Кроме того, к значительным негативным последствиям привели экономический спад и демографический кризис. Автор напоминает, что, по данным Всемирного банка, более 21 млн граждан РФ живут за чертой бедности, а коэффициент рождаемости 1,7 не дает естественного прироста населения России.

В сочетании с низкой продолжительностью жизни у мужчин это приведет к сокращению населения РФ на 16% к 2050 году и сокращению рабочей силы на 25%. Пенсионный дефицит, который уже «грозит России банкротством», еще вырастет, уверен обозреватель.

России также угрожает ситуация с «проблемными регионами», вроде Чечни и Крыма, которая может усложниться, если федеральные субсидии ослабнут. Автор также предложил сравнить траты Москвы и НАТО на оборону: $41 млрд к 2020 году и $892 млрд в 2015 году соответственно.

Несмотря на то, что Россия смотрится «влиятельной и грозной», эта ситуация ненадолго: стабильностиь «путинского режима», склонного к военным авантюрам, стоит на непрочном фундаменте. И в нем «уже начинают проглядывать трещины», заключает обозреватель.