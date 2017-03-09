Москва, 9 марта, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по финрынку Андрей Козенко («Единая Россия») готов выкупить памятник Александру Суворову, который планируется демонтировать в Киеве (Украина), или же заменить его на памятник Тарасу Шевченко, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Йозеф Крейцингер. Портрет Алексадра Суворова. 1799

«Если Киев окончательно отрекается от своих корней, от своей истории, то я готов за свои личные средства выкупить памятник Александру Суворову, который собрались снять с постамента и заменить каким-то новоявленным украинским «героем», — сказал парламентарий.

«Учитывая нищету на Украине вкупе с отсутствием каких-либо моральных принципов у тех, кто разрушает памятники, я думаю, что на мое предложение вполне могут откликнуться», — добавил он.

Также депутат не исключает возможность обмена памятника Суворову на какой-либо из памятников, ныне установленных в Крыму. «В отличие от наших бывших сограждан мы — не варвары, и памятники Тарасу Шевченко в Крыму никто не демонтировал. Однако если у украинской стороны вдруг возникнет желание подобного обмена, уверен, крымчане не будут возражать, чтобы один из памятников Шевченко заменил памятник великому русскому полководцу Александру Суворову», — отметил Козенко.

Памятник полководцу Александру Суворову, расположенный на территории Киевского военного лицея — бывшего суворовского училища, будет демонтирован. На месте монумента планируют установить памятник украинскому гетману Ивану Богуну, в честь которого переименовано учебное заведение.