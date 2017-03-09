Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») высказал удовлетворение тем фактом, что для выходящего в прокат фильма «Красавица и чудовище» введено возрастное ограничение 16+. Соответствующее прокатное удостоверение выдало фильму Министерство культуры РФ.

Sm alien Виталий Милонов

В фильме «Красавице и чудовище», по словам его создателей, присутствует персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее Милонов выступал за полный запрет демонстрации этого фильма, в котором, по мнению парламентария, присутствуют элементы пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Депутат просил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма и запретить его показ, если подозрения подтвердятся.

Однако теперь парламентарий снял свое требование о полном запрете, поскольку дети до 16 лет в любом случае не должны попасть на киносеансы «Красавицы и чудовища», сообщается в инфо-группе Виталия Милонова в соцсети.

«Фильм с извращенцами, с неолиберальными гадостями не должен показываться детям. Взрослый человек имеет способность оценить, насколько ему интересно смотреть на каких-то извращенцев», — приводятся в соцсети слова депутата.

Милонов рад, что Министерство культуры, по его словам, проявило государственный взгляд на эту проблему, защитив детей от возможного негативного влияния. При этом он рассчитывает, что кинотеатры будут строго соблюдать возрастные ограничения, установленные министерством.

Показ вызвавшего споры фильма начнется в кинотеатрах России 16 марта.