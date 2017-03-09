Москва, 20 октября, 2004, 14:54 — ИА Регнум. В последнее время участились случаи терроризма во всех регионах России. Кроме того, все чаще можно услышать о том, что тот или иной теракт был возможен из-за коррумпированности милицейских работников. ИА REGNUM организовало опрос общественных и политических деятелей, руководителей различных подразделений УВД по поводу возможного искоренения коррупции.

Ситуацию прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Архангельского регионального отделения КПРФ Александр Новиков: "Борьба с коррупцией, и не только в милиции, - одна из приоритетных задач правительства. Однако методы, предлагаемые для этой цели, просто нелепы. Повышать зарплату чиновникам в надежде на то, что те откажутся от взяток? Это только усугубит ситуацию - будут брать больше. КПРФ дважды вносила проект закона о коррупции в Госдуму на рассмотрение, но его не рассмотрели ни разу. Это говорит о том, что с коррупцией бороться или не хотят, или ленятся. У нас в области, где мы можем что-то сделать сами, я бы предложил ввести строжайшие меры контроля и наказания, причем не только в милицейской среде, но и среди чиновников, и работников таможни. Коррупция - причина не только возможных терактов, но и многих других нарушений в работе госаппарата, которые могут привести к фатальным последствиям".