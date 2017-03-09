Ярославль, 9 марта, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В Ярославле начались съемки документально фильма о хоккеисте ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Иване Ткаченко, погибшем в авиакатастрофе вместе с командой в 2011 году. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщил отец хоккеиста Леонид Ткаченко.

Ruheroes.ru Иван Ткаченко

Идея снять фильм родилась у московской актрисы Елены Михеевой, которая помогает хоккейной школе имени Ивана Ткаченко. Она собрала команду и стала снимать документальный фильм. Опрашивали друзей Ивана, его коллег, недавно ездили в Саратов к его первому тренеру. Возможно, фильм будет показан в эфире «Первого канала».

«Но документальный фильм — это первая ступенька. У Елены родилась мысль снять художественный фильм. Сейчас идет поиск режиссёра. Скорее всего, им станет известный актер, режиссер и руководитель театра «Монолог ХХI век» Андрей Соколов. Сейчас идет подбор актеров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM отец хоккеиста Леонид Ткаченко.

Помощников для съемок фильма авторы фильма ищут в социальных сетях. Многие ярославцы откликаются и помогают.