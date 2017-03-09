Москва, 9 марта, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В ходе очередного заседания Совета постоянных представителей стран — членов ЕС будут продлены на шесть месяцев санкции в отношении 146 граждан России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил источник в европейских дипломатических кругах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ограничения будут продлены на только в отношении физических лиц, но и в отношении 37 организаций. Под санкциями подразумевается заморозка средств лиц из черного списка, находящихся в банках стран ЕС, а также запрет на выдачу въездных виз.

«Совет постоянных представителей стран — членов ЕС («Корепер») продлит на шесть месяцев черный список для РФ и Украины на очередном заседании 15 марта», — цитирует источник ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции были введены в отношении лиц, считающихся в ЕС причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Объявленные в марте 2014 года санкции продлевались в сентябре 2015 года, в марте и сентябре 2016 года.

Поводом к введению санкций стало признание Москвой итогов референдума в Крыму и принятие Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. В ответ на это страны Евросоюза, а также США, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет ограничений. В дальнейшем санкционный список был расширен.