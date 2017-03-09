Казань, 9 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Руководитель Татарии Рустам Минниханов 8 марта, кроме протокольного поздравления, опубликованного пресс-службой, выложил видеообращение к женщинам республики на татарском и русском языках. В комментариях представительницы прекрасной половины населения региона благодарят главу республики, а некоторые даже отмечают, что он «самый лучший», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.instagram.com/rusminnikhanov/ Флэшмоб с огромными куклами

По словам Минниханова, он попросил «наших друзей» сделать небольшие стихи.

«Женщина словно подснежник, В ней яркая сила и нежность, В ней тайны напев сокровенный, Надежда Творца и Вселенной», — проникновенно прочитал глава Татарии.

Минниханов завершил свое обращение словами: «С праздником! Счастья всем!»

В комментариях женщины кроме сухого «спасибо» называют главу региона «самым лучшим», «уважаемым», предлагают не переживать «из-за негатива и не расстраиваться». Пишут, что приятно получить поздравление именно на двух языках — татарском и русском. Одна из пользователей пишет: «Спасибо! С Вашей помощью и мы будем счастливы!».

Кроме того, Минниханов выложил в Инстаграм видеозапись флешмоба к Международному женскому дню. Участники акции у стен Казанского кремля несколько раз выстроились, образуя восьмерку и слово «марта» с листами цветной бумаги в руках, которые они держат над головами.

Также в Казани — в общественном транспорте и просто на улицах города — огромные куклы, похожие на Стаса Михайлова и Лолиту Милявскую дарили женщинам цветы. Эту запись тоже выложил Рустам Минниханов.

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