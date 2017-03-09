Люксембург, 9 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Согласно проведенному американцами опросу, Люксембург вошел в рейтинг 20 лучших городов мира и занял 17-е место.

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В исследовании участвовала 21 тыс. человек. Первое место заняла Швейцария, двадцатое — Испания.

Герцогство отличилось своей правовой системой, экономической привлекательностью, предпринимательским духом и, собственно, качеством жизни в целом, сообщает Lessentiel.

Также стоит отметить, что почти 45% жителей страны — иностранцы, и правительство стремится интегрировать приезжих и в то же время сохранить свою идентичность.

В качестве минусов участники опроса обозначили климат и местную кухню.