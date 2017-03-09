Барнаул, 9 марта, 2017, 11:52 — ИА Регнум. О серьезном пожаре, произошедшем сегодняшней ночью в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме по улице Советской Армии в Барнауле, известили сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю. В частности, сообщается, что на момент прибытия первого пожарного подразделения крыша жилого дома горела открытым огнем, существовала угроза распространения огня в квартиры.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Пожар в доме по ул. Советской Армии, 79 в Барнауле

«По лестничным маршам и с помощью трехколенной лестницы пожарными были эвакуированы 25 человек. В ликвидации пожара задействовали 46 человек и 15 единиц техники», — говорится в официальном сообщении спасателей.

Между тем корреспондентам «Вестей», побывавшим на месте происшествия, удалось найти свидетелей, которые сообщили, что детей выбрасывали из окон. «Четвертый час. Собака начала скулить. Смотрю, уже детей со второго этажа выбрасывают — девочку и мальчика маленьких», — заявила погорелец Светлана Бухарова.

О причинах этого ЧП достоверно ничего не известно. По мнению специалистов, причиной, вероятнее всего, стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Но местные жители говорят, что это был поджог: район активно застраивается.

На месте происшествия уже побывали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, газовой службы и электросети. Размещением эвакуированных жильцов занимается администрация Железнодорожного района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один серьезный пожар произошел в Барнауле в конце декабря 2016 года. Для ликвидации открытого горения в четырёхэтажном административном здании Барнаульского радиозавода были привлечены 74 человека, 24 единицы техники и 5 звеньев газодымозащитной службы.