Париж, 9 марта, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан, чтобы избежать полномасштабной войны в Нагорном Карабахе, обвинив Баку в военном шантаже. Об этом глава государства заявил в интервью агентству France-Presse перед официальным визитом во Францию, который завершится сегодня, 9 марта.

Elysee.fr Серж Саргсян и Франсуа Олланд

«По-моему, опасность новой войны всегда есть и будет сохраняться до тех пор, пока Азербайджан не убедится, что нет военного решения конфликта», — сказал Саргсян (цитаты по «Арпенпресс»).

Согласно AFP, Саргсян, который встретился с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже 8 марта, заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев проваливает любой прогресс, угрожая начать войну.

«Но я говорю, что это шантаж, а не компромисс. Он говорит, что нет, это компромисс. Их компромисс заключается в том, что если мы примем все их требования, то они не возобновят военные действия против Нагорного Карабаха», — сказал президент Армении.

Президент Армении призывает Париж, Москву и Вашингтон показать Азербайджану, какую цену заплатит одна из сторон карабахского конфликта в случае начала войны.

«В Армении общество считает, что возобновление военных действий является вопросом времени. Может быть, нескольких недель или месяцев, хотя верховный главнокомандующий и министр обороны должны быть готовы к тому, что война может начаться завтра», — сказал Саргсян.

«Я не разделяю мнение о том, что военные действия могут начаться в ближайшее время. Хотя, когда имеешь дело с непредсказуемым соседом, все возможно», — сказал Саргсян.

Президент Армении также коснулся армяно-турецких отношений, отметив, что Анкара поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

«Я думаю, что на данном этапе армяно-турецкие отношения находятся в тупике, — говорит Саргсян. — Известно, что они связывают армяно-турецкие отношения с армяно-азербайджанскими отношениями, и они не скрывают этого. И дело дошло до того, что все заявления Анкары — это односторонние заявления в поддержку Азербайджана».

Саргсян также прокомментировал продажу Россией оружия на миллиарды долларов Азербайджану. «Мы это принимаем с сожалением, потому что Россия является нашим стратегическим партнером», — сказал президент Армении.

Что касается визита Сержа Саргсяна во Францию, то, согласно официальным сообщениям, президент Армении встретился с высшим руководством Франции: президентом Франсуа Олландом, председателем Сената Жераром Ларше, председателем Национального собрания Клодом Бартолони, мэром Парижа Анн Идальго, а также с генеральным секретарём международной организации Франкофонии Микаэль Жан.

По итогам армяно-французских переговоров на высшем уровне был подписаны ряд документов, направленных на укрепление двусторонних отношений и углубление взаимодействия. В Париже Саргсян провёл встречи с деловыми кругами Франции, представителями армянских общин Европы.