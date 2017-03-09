Москва, 9 марта, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич испытывает сильное отвращение к слову «патриотизм». Об этом он сообщил в интервью изданию «Лента.ру».

Андрей Макаревич

В ответ на вопрос о том, испытывает ли он чувство патриотизма по отношению к Москве, Макаревич ответил отрицательно: он испытывает совсем другое чувство.

«Мне от слова «патриотизм» хочется пойти потошнить, понимаете?» — сказал он.

Макаревич, как выяснилось в ходе беседы, на 100 процентов ощущает себя жителем Москвы. По его словам, российская столица очень изменилась: немногое осталось от тех мест, где он любил бывать.

«Но, с другой стороны, пошел в «Гоголь-центр», заглянул за угол: какая-то потрясающая территория вроде «Винзавода», но не «Винзавод», — отметил певец.

Интервью у Макаревича было взято накануне концерта «Машины времени», посвящённого 48-летию группы. На вопрос о том, не огорчает ли его отсутствие в СМИ, как «ещё десять лет назад», он ответил, что не стремится «сверкать лицом где-то».

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