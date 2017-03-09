Лондон, 9 марта, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent заметно возросла по сравнению с рекордно низкими значениями предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи в Лондоне (ICE). Так, по состоянию на 08:42 мск 9 марта нефть марки Brent выросла в цене на 0,83%, до $53,55 за баррель. При этом стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI возросла на 0,64% и составила $50,59 за баррель.

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В ходе торгов 8 марта цена на нефть Brent падала до отметки в $52,93, а WTI — до $50,05 за баррель, что соответствовало значениям 8 и 15 декабря 2016 года соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, падение цены на «черное золото» происходило на фоне заявлений министерства энергетики США о росте коммерческих запасов нефти. Так, за неделю с 24 февраля по 3 марта объем запасов вырос на 8,2 млн баррелей (1,6%) и составил 528,4 млн баррелей. При этом эксперты полагали, что увеличение запасов составит 1,97 млн баррелей — до 522,17 млн баррелей.

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