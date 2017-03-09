Чебоксары, 9 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум. 8 марта в Чувашии было информационное затишье — только социальные сети и интернет-форумы бурлили традиционными поздравлениям. Не отличились и местные политики — в отличие от президента Владимира Путина, который поздравил женщин стихами. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил протокольным официальным письменным обращением, а накануне, 7 марта, по традиции вручил лучшим труженицам республики государственные награды, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Официальный сайт органов власти региона 8 марта словно умер: личный праздник и выходной.

Cap.ru Официально — пустота. Скриншот новостной ленты на официальном портале органов власти Чувашии

Накануне праздника было опубликовано официальное поздравление Михаила Игнатьева с Международным женским днём, в котором он выразил «глубокую признательность за всё, что вы делаете для родной республики». «Ваша мудрость и ответственность позволяют вам достигать намеченных целей. Где бы вы ни трудились, в любую работу вы вкладываете частицу своей души, благодаря вашей созидательной энергии сохраняется согласие в обществе», — говорится, в частности, в протокольном поздравлении. Руководитель региона пожелал женщинам «здоровья, счастья, достатка и благополучия».

Как и в прежние годы, Михаил Игнатьев вручил государственные награды лучшим труженицам Чувашии, особо подчеркнув, что «без женского участия не обходится ни одна сфера деятельности». «Вместе с вами мы развиваем экономику, образование и науку, здравоохранение, культуру, спорт. Наделенные добротой и чуткостью, вы принимаете активное участие в решении социально значимых вопросов. Трудом и преданностью каждого из вас создается слава Чувашии», — цитирует Михаила Игнатьев его пресс-служба.

8 марта, судя по отсутствию новостей об активности Михаила Игнатьева, у главы Чувашии был выходной день. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент России Владимир Путин в телеобращении поздравил всех женщин страны с Международным женским днём, особо отметив, что в заботах о детях и внуках у женщин «не бывает выходных», но они не позволяют себе поблажек и всё успевают. Он прочитал в честь женщин России стихи Константина Бальмонта.

Креативили губернаторы, читая стихи и выпекая торты. К примеру, руководитель Архангельской области Игорь Орлов прочитал стихотворение Николая Некрасова «Ты всегда хороша несравненно…», воронежский губернатор Алексей Гордеев поздравил женщин строками из Шнура и Горького, глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал главным героем двухминутного лирического видеоролика, в котором прочёл стихотворение советского поэта Булата Окуджава. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев снялся в видеоролике «Mannequin Challenge», глава Татарии Рустам Минниханов почитал стихи на двух языках от «наших друзей» и рассказал, что происходит 8 марта в Казани. А губернатор Ленобласти Александр Дрозденко перевоплотился в повара и приготовил сладкий десерт «Дамские пальчики».

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И: Губернатор Ленобласти приготовил на 8 марта «Дамские пальчики»

Все новости: 8 марта 2017 года

По примеру Владимира Путина поздравляли «в стихах и видеороликах» те губернаторы, которые «держат нос по ветру», которые способны «мгновенно ориентироваться» в ситуации и быстро реагировать на неё, считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. Хотя это говорит не только о готовности губернаторов, но и пиар-служб: «Проект — творческий, хороший, добрый. И губернаторам нужно было творчески постараться и быстро среагировать, чтобы попасть в тренд. Понятно, что без профессиональной и эффективной пиар-службы это реализовать практически невозможно — данный проект показал не только то, кто из глав регионов держит нос по ветру, но и как работают в регионах пиарщики губернаторов. Хотя быть губернатором — значит проявлять и самому нестандартные, креативные подходы в решении проблем и сложных ситуаций». Комментируя реакцию в Чувашии, Владислав Солдатов высказал мнение, что 8 марта для руководства республики «вероятно, больше личный праздник и выходной».