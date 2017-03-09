Ростов-на-Дону, 9 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Флешмоб в Ростове-на-Дону

В течение недели женщины Дона, как и представительницы прекрасного пола всего мира, принимали поздравления. В праздничных мероприятиях, посвященных Международному женскому дню, приняли участие более 60 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

Широко отметили 8 марта в ростовском парке имени Горького. Пасмурная погода не повлияла на праздничное настроение горожан, и многие пришли на фестиваль, чтобы признаться в любви к матерям, женам, дочерям, сестрам. Участники читали стихи, произведения любимых поэтов, посвященные женщинам.

Rostov-gorod.ru Театр на ходулях

На главной сцене талантами блеснули лучшие творческие и фольклорные коллективы Дона. В то же время в парке была организована работа различных площадок, развернута выставка-ярмарка народных умельцев, состоялись мастер-классы. Настоящим украшением стала выставка весенних цветов и дизайнерских букетов, книжная выставка и мастер-классы по изготовлению подарков к празднику. Для самых маленьких гостей фестиваля прошла викторина от героев мультфильма «Три кота».

Rostov-gorod.ru Солистка ансамбля

Ростовчанок необычно поздравили инспекторы ДПС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В рамках акции «8 Марта — в каждый дом!» сотрудники дорожной полиции провели «патрульный» флешмоб. Автомобили ГИБДД с включенными маячками выстроились в число «8». Видео поздравления на фоне ночного города было заснято с высоты птичьего полета.

Широко отметили праздник в муниципалитетах Ростовской области. В частности, в Кагальницком районе прошел КВН «А ну-ка, бабушки!». Смекалку и эрудицию продемонстрировали женщины солидного возраста. В Новошахтинске прошла акция «Дарите женщинам цветы», в Гукове был организован конкурс красоты. В Цимлянском районе представительницам прекрасного пола вручали цветы из воздушных шаров.

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