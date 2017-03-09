Киев, 9 марта, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Во Львовской области шахтеры Червонограда прекратили отгрузку угля, им не платят зарплату из-за блокировки счетов госпредприятия «Львовуголь». Об этом говорится в сообщении главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в Facebook.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

По его словам, отгрузка угля потребителям прекращена без приостановки добычи. Это связано с задолженностью по зарплате горнякам.

Участники акции протеста требуют выделить не менее 200 млн гривен (примерно 430 млн рублей) на охрану труда и разблокировать счета госкомпании на выплату зарплаты. Также они потребовали сократить аппарат управления предприятием не менее чем наполовину.

Помимо блокировки отгрузки продукции шахтеры проведут 9 марта пикет возле областного суда Львова, где будет рассматриваться дело о разблокировании счета госпредприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта во Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв метана. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека.

В результате аварии восемь горняков погибли, 26 были подняты на поверхность. По факту гибели горняков открыто уголовное дело. По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в результате взрыва погибли 11 шахтеров. Шахтеры предприятия «Львовуголь» в июле 2016 года перекрывали трассу Львов — Рава-Русская, требуя выплатить долги по заплате.