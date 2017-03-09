Москва, 9 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум. ЛДПР возьмет шефство над движением феминисток России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Будем надеяться, что дальше они будут действовать в рамках закона», — отметил депутат Госдумы.

«На наш взгляд, каждый человек имеет право выражать свою точку зрения», — заявил Жириновский, напомнив, что «ЛДПР всегда выступала за свободное проявление своей позиции, но без революций».

Накануне группа феминисток из Москвы и Санкт-Петербурга провела протестную акцию у стен Кремля, приуроченную к Международному женскому дню. Активистки растянули транспарант и зажгли файеры, забравшись на крышу грота в Александровском саду. Семь активисток были задержаны.