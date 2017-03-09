Пермь, 9 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум.



Василий Поленов. Река Клязьма. Жуковка. 1888

Грант размером в три миллиона рублей получили географический и естественнонаучный факультеты ПГНИУ, соответствующее сообщение размещено 9 марта на официальном сайте университета.

Грантодателем выступили Русское географическое общество и Российский фонд фундаментальных исследований, название гранта «Применение ГИС-технологий для оценки и прогноза экологической ситуации в угледобывающих районах с критической техногенной нагрузкой». Задачей научного коллектива будет осуществление экологической оценки и реабилитации угледобывающих районов Пермского края.

Сообщается, что исследованию подвергнется, прежде всего, Кизеловский угольный бассейн. Научные работы будут проводиться в течение трех лет, анализу подвергнутся наблюдения, осуществлявшиеся учеными за последние 20 лет. При помощи геохимических и гидрологичеких методов, а также наблюдений из космоса, будут определены наиболее загрязненные участки.

Несколько лет назад во время сплава по реке Усьва я обжег лицо, умывшись из ручья, стекающего вблизи шахт «Усьва 3» и «Таёжная», — рассказал Сергей Пьянков, занимающий должность заведующего кафедрой картографии и геоинформатики географического факультета, а также, руководящий данным проектом. По его словам, в результате взаимодействия угля и воды, в старых угольных шахтах образуется серная кислота, которая потом поступает в реки Кизеловского бассейна. Кроме того, в них присутствуют железо и тяжелые металлы в предельно допустимых значениях концентрации. В результате разлива рек, происходит порча почвы и уничтожение растительности.

Напомним, ранее специалистами-геологами ПГНИУ был придуман метод очистки рек. Метод отличается своей эффективностью и малой стоимостью, ведь в качестве очистителя рек используются щелочные реагенты, которые участвуют в производственном цикле предприятий региона.